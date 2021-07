https://it.sputniknews.com/20210709/bollettino-di-oggi--1390-contagi-25-morti-1434-guariti-12078434.html

Bollettino di oggi: 1.390 contagi, 25 morti, 1.434 guariti

Bollettino di oggi: 1.390 contagi, 25 morti, 1.434 guariti

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati verificati 1.390 contagi di Covid-19 su 196.922 tamponi, lo rivela il bollettino del Ministero della Salute. 09.07.2021, Sputnik Italia

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

56.305.683 sono le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad oggi in Italia; 22.695.367 persone (42,02% della popolazione over 12) hanno completato la vaccinazione.

vaccinazione in italia, coronavirus in italia