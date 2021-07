https://it.sputniknews.com/20210709/astronomo-spiega-quali-asteroidi-possono-far-paura-12068720.html

Astronomo spiega quali asteroidi possono far paura

Gli asteroidi di dimensioni superiori a 40-50 metri sono pericolosi: se cadono sulla Terra, ci saranno vittime, ha detto Vyacheslav Avdeev, collaboratore del... 09.07.2021, Sputnik Italia

"Quando iniziare ad avere paura? Che dimensione non è ancora terribile, ma cosa lo è già?" ha posto la domanda lo scienziato.Secondo quanto raccontato, nel 2018 gli esperti hanno simulato la caduta di corpi di diverse dimensioni sulla Terra. Con queste dimensioni, il corpo spaziale non sarà rallentato o disintegrato dall'atmosfera del pianeta per la forza d'attrito e a seconda dei diversi parametri e del tipo di posizione, la caduta porterà ad eventi catastrofici, ad un'onda d'urto, ad uno tsunami, etc. "Cioè, se 50 metri abbiamo paura, meno di 50 metri lo temiamo, ma non abbiamo paura", - ha osservato lo scienziato.

