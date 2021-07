https://it.sputniknews.com/20210709/analisti-sicuri-governo-afghano-difficilmente-terra-controllo-paese-dopo-ritiro-truppe-occidentali-12081520.html

Analisti sicuri, governo afghano difficilmente terrà controllo Paese dopo ritiro truppe occidentali

Il ritiro delle truppe straniere in concomitanza con il completamento del ritiro delle forze statunitensi entro l'11 settembre, potrebbe provocare una crisi umanitaria nel Paese e far emigrare ondate di profughi negli Stati vicini. Gli esperti hanno anche messo in dubbio la capacità del governo afghano di difendersi senza il sostegno degli alleati."Alla fine i talebani* si prenderanno l'intero Paese. Siamo lì in una guerra di tipo medievale e non credo che l'Europa possa svolgere alcun ruolo. È un conflitto puramente afghano. Basta guardare la situazione prima dell'11 settembre. Sarà esattamente la stessa cosa, senza alcun posto per i valori occidentali", ha osservato Henrot.Il conflitto ventennale è la guerra più lunga della storia americana e, come ha sottolineato il presidente Joe Biden, non vuole "mandare una terza generazione di soldati americani a combattere lì". Il governo di Kabul continua a combattere e molti afgani che hanno collaborato con gli alleati occidentali si rifugiano nell'Unione Europea.Ha sottolineato che un altro grande problema sarà la cultura dell'oppio, che ha "profondamente corrotto i successivi governi di Kabul".L'Unione Europea potrebbe essere in grado di influenzare il dopoguerra attraverso la diplomazia, ha affermato il professore, ma solo se verranno mantenute le strutture democratiche. Ciò, tuttavia, sarà difficilmente realizzabile in Afghanistan, in base alla sua storia precedente: in quanto tale, l'Europa non aveva quasi relazioni con le autorità afgane durante il dominio dei talebani nella seconda metà degli anni novanta.Pertanto Le Hardy de Beaulieu ha condiviso l'opinione secondo cui le cose torneranno alla situazione precedente all'intervento americano per trovare e uccidere il leader di al-Qaeda* Osama Bin Laden.*organizzazioni terroristiche vietate in Russia e molti altri Paesi

