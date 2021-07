https://it.sputniknews.com/20210708/viaggiare-in-europa-senza-green-pass-ecco-chi-potra-farlo-e-quali-sono-le-regole-12064224.html

Viaggiare in Europa senza green pass? Ecco chi potrà farlo e quali sono le regole

Il governo ha chiarito che chi non riceverà il green pass entro il 12 agosto potrà spostarsi comunque in Europa con il certificato di vaccinazione, di guarigione o di negatività al virus dopo essersi sottoposto al test molecolare o antigenico.

“Fino al 12 Agosto è possibile viaggiare in Europa anche senza certificazione verde Covid-19 esibendo le certificazioni di completamento del ciclo vaccinale, di guarigione o di avvenuto test rilasciate dalle strutture sanitarie, dai medici e dalle farmacie autorizzate”. È quanto comunica il governo italiano a proposito del green pass europeo. “Per tali certificazioni – specificano da Palazzo Chigi nelle Faq relative all’ottenimento del lasciapassare - valgono gli stessi criteri di validità e durata della Certificazione verde”.Saranno considerati validi, come ricorda l’Adnkronos, soltanto i certificati vaccinali relativi ai vaccini finora approvati dall’Ema, e cioè quelli prodotti da Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. In Italia il green pass si può ottenere già dopo due settimane dalla somministrazione della prima dose. Ma questo criterio può variare da Stato a Stato. A sparigliare le carte, infatti, è la variante Delta, che rischia di ridefinire le modalità di rilascio. Molti Paesi, ora, potrebbero optare per l’accettazione del green pass solo per chi è stato sottoposto anche al richiamo.In Francia e Spagna , ad esempio, è libero da qualsiasi restrizione chi ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino da almeno quattordici giorni. Via libera anche a chi è risultato negativo al tampone effettuato al massimo 72 ore prima di partire. Anche in Grecia è richiesto il completamento del ciclo vaccinale da almeno due settimane, oltre al tampone e al certificato di guarigione. Basta anche solo che siano passate due settimane dalla prima dose del vaccino, invece, per chi è diretto in Portogallo, in Austria e in Croazia. Vienna, in particolare, accetta i vaccinati con la prima dose da almeno 21 giorni, i guariti negli ultimi 180 giorni e i titolari di un test molecolare o antigenico negativo effettuati, rispettivamente, al massimo 72 e 48 ore prima. In Croazia, invece, porte aperte senza restrizioni anche per chi è stato vaccinato con lo Sputnik. Fuori dai confini europei, resta l’obbligo del tampone negativo e dell’isolamento cautelare che può andare da 10 a 5 giorni nel Regno Unito, mentre chi rientra in Italia da Giappone, Canada e Usa dovrà essere in possesso del green pass, o in alternativa di una delle certificazioni richieste, e compilare un apposito modulo di localizzazione digitale, da scaricare sul portale Viaggiare sicuri.

Gaetano Mantione Ricciardi I vaccini NON BASTANO FORSE BASTANO SE TE LI METTI LA' CAROGNA, CI FACCIAMO 10 VACCINI ? 3

msan.mr Chi si è va conato non dovrebbe avere bisogno di una tessera verde del club vaccinale! Eliminiamo ogni patologia burocratiche! 3

3

