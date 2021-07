https://it.sputniknews.com/20210708/via-libera-del-senato-al-voto-ai-18enni-per-palazzo-madama-12059207.html

Via libera del Senato al voto ai 18enni per Palazzo Madama

Via libera del Senato al voto ai 18enni per Palazzo Madama

La riforma costituzionale approvata al Senato con 178 sì, 15 no e 30 astenuti. Modificherà l'art.58 che vietava l'elezione dei senatori ai minori di 25 anni.

Si abbassa da 25 a 18 anni l’età per eleggere i senatori. È stata approvata oggi a Palazzo Madama con 178 sì, 15 no e 30 astenuti la riforma costituzionale che riscrive l'articolo 58 della Costituzione, che riservava la facoltà di eleggere i senatori soltanto agli elettori che avessero compiuto 25 anni. Il prossimo passo, ora, sarà quello della promulgazione della riforma in autunno, per chiedere il referendum confermativo, visto che nel passaggio alla Camera non è stata raggiunta la maggioranza di due terzi.Il nuovo testo dell’articolo 58 dovrebbe trasformarsi quindi così: “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto”. Le parole “dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età”, saranno soppresse, così come indicato nel disegno di legge."Con il voto di oggi al Senato la riforma costituzionale per la riduzione, da 25 a 18 anni, dell'età dell'elettorato attivo per il Senato della Repubblica termina positivamente il suo iter parlamentare. La riforma consentirà di far partecipare al voto circa 4 milioni di giovani che oggi sono esclusi dall'elezione di una delle due Camere rappresentative dei cittadini. Si favorisce così la partecipazione delle nuove generazioni alla vita politica, obiettivo che da sempre il Movimento 5 Stelle persegue, e ci si allinea agli altri Paesi europei", ha scritto su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, Federico D'Incà. "La legge - ha informato ancora il ministro - sarà ora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entro tre mesi un quinto dei parlamentari di ciascuna camera, cinque consigli regionali o 500mila elettori potranno richiedere l’eventuale referendum. In mancanza della richiesta, la legge entrerà in vigore entro la fine dell’anno".“Con il via libera definitivo al ddl costituzionale su voto 18enni anche al Senato si compie passo atteso da anni. Ora chi diventa maggiorenne è pienamente incluso, attraverso il voto, nella partecipazione alla vita democratica del Paese”, è il commento dell’ex ministro dell’Istruzione e senatrice del Pd, Valeria Fedeli."Consentiamo a tutti di partecipare diventando protagonisti della vita politica del Paese attraverso le proprie scelte", twitta anche il deputato del M5S, Francesco D'Uva.

