https://it.sputniknews.com/20210708/uno-studio-rivela-chi-rischia-di-piu-con-il-covid-la-risposta-e-nel-nostro-genoma-12066403.html

Uno studio rivela chi rischia di più con il Covid: la risposta è nel nostro genoma

Uno studio rivela chi rischia di più con il Covid: la risposta è nel nostro genoma

Una ricerca pubblicata su Nature individua almeno 13 "loci" del genoma umano che avrebbero un ruolo nel favorire l'insorgenza dei sintomi più gravi della... 08.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-08T19:48+0200

2021-07-08T19:48+0200

2021-07-08T19:48+0200

coronavirus in italia

genetica

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/580/22/5802273_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_53867f4819352d6c9b8fa2c4ff61794d.jpg

Perché alcune persone sviluppano la forma grave del Covid e altre no? E perché in alcuni soggetti il virus porta conseguenze che non si risolvono prima di diversi mesi? La risposta a queste domande è nel nostro codice genetico. A confermarlo è uno studio pubblicato sulla rivista Nature. Si tratta di una delle ricerche più vaste in materia, la COVID-19 Host Genomics Initiative, alla quale ha partecipato anche Humanitas, l’Università degli studi di Milano e l’Università degli studi di Milano Bicocca. L'indagine, come si legge sul Corriere della Sera, è stata condotta su quasi 50mila pazienti e due milioni di soggetti sani, dalla quale è emerso come ci sarebbero nel genoma umano almeno 13 “loci”, ossia gli spazi dove sono posizionati i geni o le sequenze all’interno dei cromosomi, ai quali si associano le forme gravi dell’infezione da Covid-19. Tra questi, alcuni includevano i geni FOXP4 e DPP9, associati al cancro ai polmoni, e il TYK2, coinvolto nello sviluppo di alcune malattie autoimmuni. Dalla ricerca è emerso anche che i fumatori e le persone con un elevato indice di massa corporea hanno una maggiore propensione a sviluppare la forma più aggressiva della malattia. L’obiettivo dello studio, come ha spiegato al Corriere Rosanna Asselta, professoressa di Genetica Medica di Humanitas University, che ha partecipato alla ricerca, è quello di gettare le basi per arrivare a gestire sempre meglio le conseguenze del virus e “il suo impatto sulla società”. I dati raccolti, per questo motivo, sono stati messi subito a disposizione della ricerca al fine di agevolare la scoperta di “strategie terapeutiche che consentano, grazie al contributo della genetica nel comprendere i meccanismi molecolari della malattia, di utilizzare farmaci già esistenti che potrebbero portare rapidamente a nuove terapie”. Ora lo studio si allargherà anche all’indagine delle cause che portano allo sviluppo del cosiddetto “long Covid”, ovvero quella forma della malattia che porta i pazienti ad accusare sintomi per mesi. L’incidenza della frequenza di alcuni geni responsabili dello sviluppo delle conseguenze gravi del Covid era già emersa da una ricerca condotta da Humanitas nel marzo del 2020.

https://it.sputniknews.com/20201013/geni-dei-neanderthal-causa-delle-forme-gravi-di-covid-19-9650441.html

https://it.sputniknews.com/20210311/long-covid-nuovo-studio-britannico-tenta-di-prevedere-i-casi-in-cui-il-covid-diviene-persistente-10248561.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

coronavirus in italia, genetica, coronavirus