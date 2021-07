https://it.sputniknews.com/20210708/trovata-la-gemella-russa-di-scarlett-johansson-sui-social---video-12068993.html

Trovata la 'gemella' russa di Scarlett Johansson sui social - Video

Trovata la 'gemella' russa di Scarlett Johansson sui social - Video

Una ragazza russa ha fatto scalpore sui social media per la sua innegabile somiglianza con l'attrice americana Scarlett Johansson.

Ekaterina Shumskaia, 24 anni, è diventata famosa sul web dopo aver condiviso "un semplice video su TikTok per puro caso", come ha detto lei stessa. Tuttavia la sua inquietante somiglianza con la star di Hollywood l'ha resa virale.Conosciuta online con il suo pseudonimo di Kate Johansson, la ragazza conta già più di 4,7 milioni di follower su TikTok, dove condivide spesso video travestita da Vedova Nera, il personaggio Marvel interpretato da Scarlett Johansson.Ekaterina è nata a Maikop, a circa 1.400 chilometri da Mosca. Lavorava in un'impresa edile, ma la popolarità guadagnata negli ultimi mesi l'ha motivata a lasciare il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla carriera di modella. Al momento la ragazza conta già più di 52,6 milioni di like su TikTok, dove il suo video più popolare è stato visto più di 50 milioni di volte.

