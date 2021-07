https://it.sputniknews.com/20210708/talebani-ribadiscono-impegno-a-non-usare-lafghanistan-per-attaccare-altri-paesi-12067484.html

Talebani ribadiscono impegno a non usare l'Afghanistan per attaccare altri Paesi

La delegazione dei talebani* ha incontrato l'inviato speciale del presidente russo per l'Afghanistan e direttore del secondo dipartimento dell'Asia del... 08.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-08

I rappresentanti del movimento hanno inoltre affermato di essere interessati a raggiungere una pace solida in Afghanistan. Inoltre hanno assicurato che i valichi di frontiera con i paesi vicini funzioneranno come al solito. La visita della delegazione del movimento a Mosca durerà due giorni. E' guidata da uno dei leader dell'ufficio politico del movimento in Qatar, Shahabuddeen Delawar, direttore del dipartimento per i rapporti con i cittadini afghani. In Afghanistan c'è ora uno scontro tra le forze governative ed i talebani, che hanno conquistato territori significativi nelle aree rurali e lanciato un'offensiva contro le grandi città. L'escalation si svolge sullo sfondo del ritiro delle truppe americane, che il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha caratterizzato come simbolo del fallimento della campagna militare statunitense nel Paese asiatico. Alcuni soldati afghani lasciano il Paese per il territorio del Tagikistan. Le autorità tagike hanno chiesto agli alleati dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (CSTO) di aiutare a far fronte alle sfide dell'Afghanistan e sforzi congiunti per rafforzare i confini meridionali.*Organizzazione terroristica vietata in Russia e in molti altri Paesi

