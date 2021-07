https://it.sputniknews.com/20210708/taiwan-chiede-agli-usa-di-non-alimentare-incomprensioni-dopo-la-rimozione-del-tweet-con-la-bandiera-12064877.html

Taiwan chiede agli USA di non alimentare incomprensioni dopo la rimozione del tweet con la bandiera

Taiwan chiede agli USA di non alimentare incomprensioni dopo la rimozione del tweet con la bandiera

Non c'è stata alcuna confutazione pubblica dalla Cina su un tweet della Casa Bianca contenente la bandiera di Taiwan, che Pechino considera parte inalienabile... 08.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-08T20:52+0200

2021-07-08T20:52+0200

2021-07-08T20:52+0200

relazioni usa-cina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/11650202_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b19d1b937942d759f47beb0455440d0.jpg

Taiwan ha chiesto agli Stati Uniti di evitare di intraprendere azioni che potrebbero essere fraintese o interpretate erroneamente dopo che il team di gestione dell'emergenza COVID-19 della Casa Bianca ha rimosso un tweet contenente la bandiera dell'isola poco dopo averlo pubblicato. Il tweet in questione è stato pubblicato dal team di gestione dell'emergenza COVID-19 della Casa Bianca il 6 luglio ed elencava tutti i destinatari delle donazioni di vaccini contro il COVID-19 statunitensi. La maggior parte dei destinatari sono Paesi e, nonostante anche Taiwan con tanto di bandiera fosse presente nell'elenco, l'isola non è universalmente riconosciuta a livello internazionale come nazione sovrana. Il post del team di gestione dell'emergenza COVID-19 è stato ritwittato anche dal presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, che ha ringraziato Washington "per la sua generosità". Il tweet, però, è stato successivamente cancellato, presumibilmente il 7 luglio e senza alcuna spiegazione. Le tensioni tra Washington e Pechino sono peggiorate negli ultimi tempi in gran parte a causa dell'intensificazione delle relazioni non ufficiali degli Stati Uniti con Taiwan, a cui è stato promessa la fornitura di moderne attrezzature militari e armi, come i droni. La Cina condanna tali azioni da parte degli Stati Uniti. Nel suo discorso del 1° giugno dedicato al centenario del Partito Comunista Cinese (PCC), il presidente cinese Xi Jinping si è impegnato a unificare la Cina continentale e Taiwan.

Andrea TAIWAN É REPUBBLICA POPOLARE CINESE 2

Don Camillo io invece credo che deve essere il popolo a decidere. quindi referendum. Oppure certi giochetti vi convengono solo con la crimea? 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

relazioni usa-cina