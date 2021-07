https://it.sputniknews.com/20210708/situazione-rifiuti-a-roma-proseguono-i-roghi-di-quanto-non-raccolto-12059049.html

Situazione rifiuti a Roma, proseguono i roghi di quanto non raccolto

La capitale d’Italia è in preda al dramma dei rifiuti non differenziati e non raccolti da un sistema che è al collasso per la mancanza di centri di conferimento e di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani.Si moltiplicano così i roghi nei quartieri di Roma e in particolare a Tor Bella Monaca, dove nel giro di 24 ore sono stati appiccati più incendi che hanno ridotto in cenere i rifiuti non raccolti e distrutto i cassonetti.Aria irrespirabileLa raccolta dei rifiuti a Tor Bella Monaca, come in altre zone della città, va a rilento e il caldo e l’accumulo di rifiuti rende l’aria poco respirabile a causa del lezzo che proviene dai cumuli di sacchetti di immondizia indifferenziata accatastati sui marciapiedi.Gli incendi aggravano la situazione rendendo l’aria ancor più irrespirabile, riporta il quotidiano locale. In totale sono 30 i cassonetti incendiati solo in questo quartiere della periferia est di Roma.Non solo Tor Bella MonacaUn incendio di immondizia indifferenziata è stato appiccato anche nel quartiere Finocchio, nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 luglio, in via Domanico. Siamo nel VI Municipio delle Torri, sempre ad Est di Roma.I vigili del fuoco in tutti i casi sono intervenuti per spegnere gli incendi, quindi le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca che dovranno provare a individuare gli incendiari dell’immondizia.

