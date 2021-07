https://it.sputniknews.com/20210708/silvio-berlusconi-blinda-lalleanza-di-centrodestra-12060707.html

Silvio Berlusconi blinda l’alleanza di centrodestra

Silvio Berlusconi considera ineluttabile una unità di tutto il centrodestra in vista delle elezioni politiche del 2023, nonostante le resistenze del momento. 08.07.2021, Sputnik Italia

politica italiana

silvio berlusconi

A Roma si svolge l'assemblea nazionale di Noi con l'Italia dove partecipano anche Antonio Tajani coordinatore nazionale di Forza Italia e Matteo Salvini, segretario della Lega.Durante l’evento svoltosi in un teatro romano, è intervenuto anche il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi che ha detto:“Un progetto che, come era logico attendersi, ha suscitato molti distinguo, molti dubbi ed anche qualche contrarietà. Ma io credo sarà la forza stessa delle cose a portarci in questa direzione”, ha proseguito Berlusconi.Le resistenze a cui allude il Cavaliere riguardano Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni che a più riprese ha affermato di non essere interessata ad un partito unico del centrodestra come proposto da Salvini e appoggiato da Berlusconi.Ma anche altre iniziative unitarie di tutto il centrodestra come una federazione hanno visto al momento chiamarsi un po’ fuori Fratelli d’Italia che, secondo i sondaggi, è ormai secondo solo alla Lega riformata e nazionalizzata di Matteo Salvini.

politica italiana, silvio berlusconi