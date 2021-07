https://it.sputniknews.com/20210708/sicilia-passa-allunanimita-legge-contro-la-poverta-dagostino-una-pagina-di-buona-politica-12066112.html

Sicilia, passa all'unanimità legge contro la povertà. D'Agostino: "una pagina di buona politica"

Sicilia, passa all'unanimità legge contro la povertà. D'Agostino: "una pagina di buona politica"

L'assemblea regionale ha approvato con 39 voti favorevoli un ddl che prevede 15 milioni da stanziare nella lotta contro la povertà. "E' un testo innovativo"... 08.07.2021, Sputnik Italia

La Sicilia predispone tutti gli strumenti per far fronte all'emergenza povertà, esplosa durante la pandemia di Covid-19. Con un voto all'unanimità l'Assemblea regionale ieri ha dato il via libera ad un ddl proposto dal capogruppo di Italia Viva, Nicola D'Agostino. Il provvedimento prevede 15 milioni per le associazioni schierate in prima fila nella lotta contro l'indigenza.Cosa prevede il provvedimento"La legge prevede tre azioni di intervento - spiega il capogruppo all'Ars di Italia Viva - a favore di quelle strutture di volontariato di un certo livello, come Caritas, Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio: • la prima è destinata alle strutture che somministrano alimenti, con pasti o buste della spesa,• la seconda misura è per quelle strutture che fanno accoglienza, quindi danno un posto letto, possono migliorare le loro performance per ospitare più persone e organizzare meglio le strutture,• la terza invece è legata all’inclusione sociale, per quelle strutture che offrono aiuto a chi è colpito da quella povertà legata alla marginalizzazione e all'abbandono. Persone che vivono in uno stato di prostrazione e solitudine, perché non hanno familiari o vivono in quartieri complicati".Il provvedimento dispone di una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro, 5 milioni per ognuna delle tre azioni.Il testo, costituito da quattro articoli, prevede inoltre la possibilità di utilizzare gli immobili confiscati alla mafia per il sostegno agli indigenti.La povertà in SiciliaL'emergenza sanitaria, con lo stop alle attività economiche, ha drammaticamente pesato sulle condizioni di vita di migliaia di persone rimaste senza un redditto e precipitate in uno stato di povertà.L'idea di una legge sulla povertàProprio il confronto con le associazioni ha ispirato l'esigenza di un provvedimento per sostenere le strutture schierate in prima linea nella lotta alla povertà.Ulteriori provvedimentiDopo l'approvazione all'unanimità, alcuni gruppi parlamentari, come Attiva Sicilia, hanno chiesto di proseguire nel percorso di politiche per la fuoriuscita dall'indigenza, come ad esempio misure di aiuto per le famiglie con sovra-indebitamento incolpevole.Per D'Agostino "adesso la cosa più importante è che l’Assessorato alla Famiglia abbia un quadro chiaro della sofferenza sul territorio e possa così dire, alla luce di questi interventi che faremo e di altri già in corso, se serve fare altro. Dobbiamo fare tutto il possibile affinché non ci siano famiglie che hanno il problema di non avere nulla da mangiare".Un testo che potrà fare da apripista nella lotta alla povertà nel resto della nazione.

