https://it.sputniknews.com/20210708/roma-alemanno-assolto-da-accusa-corruzione-12065342.html

Alemanno assolto da accusa corruzione: "Finisce un incubo durato sette anni"

Alemanno assolto da accusa corruzione: "Finisce un incubo durato sette anni"

L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è stato assolto dall'accusa di corruzione dalla Cassazione nell'ambito dell'inchiesta Mondo di mezzo, secondo l'Ansa. 08.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-08T18:41+0200

2021-07-08T18:41+0200

2021-07-08T19:04+0200

gianni alemanno, ex sindaco di roma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/733/31/7333185_0:49:2937:1701_1920x0_80_0_0_93953ea44a617619fa07c335f836a690.jpg

In precedenza la Procura Generale aveva richiesto la conferma della condanna a sei anni, respinta dai giudici della sesta sezione penale della Suprema Corte.Per l'accusa di traffico influenze illecite in merito allo sblocco dei pagamenti Eur Spa, invece, è stato deciso un nuovo processo d'appello, per la rideterminazione della pena. Nel 2019 Alemanno è stato condannato in primo grado a sei anni di carcere.

Andrea PER LA CASSAZIONE NON È CORROTTO, SARA'. È SEMPRE COMUNQUE UNA CAROGNA FASCISTA 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gianni alemanno, ex sindaco di roma