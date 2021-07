https://it.sputniknews.com/20210708/riforma-della-giustizia-dopo-lunghe-discussioni-m5s-verso-si-al-consiglio-dei-ministri-12065204.html

Riforma della Giustizia, dopo lunghe discussioni M5s verso sì al Consiglio dei ministri

Appoggiare o non appoggiare la riforma della Giustizia italiana? Questo è il nuovo cruccio del M5S, che nonostante le divisioni, sembra aver trovato l'accordo... 08.07.2021, Sputnik Italia

La riforma della Giustizia divide e in particolare crea ulteriori problemi interni al Movimento 5 Stelle, ma alla fine sembra aver trovato l'accordo per votare favorevolmente, con l'inserimento di corruzione e concussione tra reati con tempi allungati sulla prescrizione.Tre anni per chiudere un processo in appello e 18 mesi in Cassazione, pena l'azzeramento del processo, il contenuto della mediazione raggiunta secondo Adnkronos.La riforma della Giustizia penale preparata dal ministro della Giustizia, Marta Cartabia, e condivisa il più possibile con tutte le forze dell’eterogenea maggioranza è giunta in Cdm per ottenere un primo lascia passare.La riforma della Giustizia è un punto dell’agenda politica fondamentale, perché richiesto dall’Unione Europea per ottenere i fondi del Recovery plan. Oltre a servire all’Italia per avere processi più brevi.

