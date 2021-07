https://it.sputniknews.com/20210708/pietro-genovese-pirata-della-strada-che-uccise-16-enni-a-roma-patteggia-5-anni-e-4-mesi-12063704.html

Pietro Genovese, pirata della strada che uccise 16 enni a Roma, patteggia 5 anni e 4 mesi

Pietro Genovese, pirata della strada che uccise 16 enni a Roma, patteggia 5 anni e 4 mesi

Pietro Genovese non ricorrerà in Cassazione contro la sentenza che lo condanna per reato di omicidio stradale e ottiene uno sconto di pena dai giudici. 08.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-08T17:35+0200

2021-07-08T17:35+0200

2021-07-08T17:35+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/18/9345033_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_147ab1c81137e48e2946e5caf274e624.jpg

In primo grado con il rito abbreviato lo avevano condannato a 8 anni di carcere per avere ucciso Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, mentre attraversavano la strada nella notte tra il 21 e il 22 dicembre del 2019. Lo riporta Tgcom24.In appello Pietro Genovese ha deciso di accogliere il consiglio dei suoi legali di patteggiare la pena con la procura generale e così ha ottenuto uno sconto di pena ulteriore e una condanna definitiva a 5 anni e quattro mesi, per avere tolto la vita a due giovanissime ragazze falciate dalla sua auto, un suv sparato a tutta velocità che non diede scampo: morte sul colpo, accertarono gli operatori del 118 e le autopsie.Il giovane non è in carcere, ma agli arresti domiciliari da un anno e sette mesi, ma esce di casa per svolgere attività di volontariato in una onlus.

Irina Derefko La vita di due sedicenni sacrificata all'altare di un drogato e ubriacone, vale 2 anni e 7 mesi l'una!!! Vergogna!! Lo buttavo dentro una cella per 15 anni a pane ed acqua!! 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia