https://it.sputniknews.com/20210708/per-ministro-bianchi-ritorno-in-classe-studenti-non-e-solo-un-problema-del-governo-12060588.html

Bianchi: Allo stato attuale non c'è nessuna ipotesi di obbligo vaccinale

Bianchi: Allo stato attuale non c'è nessuna ipotesi di obbligo vaccinale

"Tutti dobbiamo lavorare per tornare alla normalità", ha rimarcato il titolare del dicastero dell'Istruzione. 08.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-08T15:36+0200

2021-07-08T15:36+0200

2021-07-08T15:50+0200

coronavirus in italia

scuola

società

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10146108_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f5a019b3cff1b7f7e2bbe5d5224f2e8d.jpg

Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha parlato della questione del ritorno a scuola in presenza degli studenti a settembre durante l'evento "La Repubblica delle Idee" a Bologna. Ha rilevato come si sta lavorando in questa direzione, evidenziando tuttavia che non dipende esclusivamente dal governo.Personalmente ha affermato di essere un convinto sostenitore del rientro in classe degli studenti, tuttavia per raggiungere questo obiettivo ha fatto capire che serve la collaborazione e la volontà di tutti.Parlando del possibile obbligo vaccinale per gli insegnanti, ha affermato, citato da la Repubblica,: "Allo stato attuale non c'è nessuna ipotesi di obbligo. Non abbiamo in mente di farlo, però c'è un fortissimo appello alla solidarietà collettiva. Facciamo oggi un appello perché tutti si possano vaccinare proprio nel senso di una solidarietà collettiva".In precedenza il commissario straordinario all'emergenza Covid Francesco Figliuolo aveva lanciato un appello agli insegnanti e al personale scolastico. L'obiettivo è raggiungere l'80% di immunizzati nelle scuole per riaprire in presenza a settembre in condizioni di sicurezza.La deputata Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo del Pd in commissione Cultura della Camera, aveva a sua volta dichiarato lo stanziamento di 400 milioni di euro per interventi dedicati alla scuola e al ritorno degli studenti nelle aule a settembre.

msan.mr L'esperienza del Regno Unito e di Israele, ci insegna che tra i contagiati vi è un'altra percentuali di vaccinati, sia con una che con due dosi! Ma di quale immunità di gregge stiamo parlando, sig. Figliolo. Inoltre risulta con chiarezza che anche i vaccinati trasmettono il virus e che i giovanissimi al di sotto dei 18 anni, non subiscono danni dal COVID e tantomeno morti. Inoltre i dati dello scorso anno, sull'andamento del virus, mostrano la stessa curva di discesa stagionale, pur non essendo i cittadini italiani, vaccinati. Infine, se il virus trova "ostacoli", muta e dunque ci promette mutazioni infinite. Che ne dite delle cure? Perchè non se ne parla mai e lascia piuttosto campo, all'ossessione feticistica del vaccino che "non rende poi quel che promette allor"? 0

Gaetano Mantione Si voi vaccinate I cretini come te' il vaccino non e obbligo, e neanche il pass. Farete la fine come in America, o fermano subito I vaccini o saranno processati per crimina contro l'umanita. Prenderanno anche bianchi adesso rilassati 0

2

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, scuola, società, italia