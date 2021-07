https://it.sputniknews.com/20210708/per-capo-diplomazia-dellindia-sputnik-v-porta-benefici-al-mondo-intero-12062599.html

Per capo diplomazia dell'India Sputnik V porta benefici al mondo intero

Per capo diplomazia dell'India Sputnik V porta benefici al mondo intero

I benefici del vaccino russo anti-Covid Sputnik V non si limitano alla sola assistenza sanitaria, ha affermato il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam... 08.07.2021, Sputnik Italia

Sputnik V è stato approvato in India il 12 aprile scorso nell'ambito del processo di registrazione accelerato. Le partnership con i produttori indiani consentiranno di produrre annualmente in India più di 850 milioni di dosi del siero anti-Covid sviluppato dal Centro di Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya. Il vaccino è costruito sulla piattaforma comprovata e ben studiata dei vettori adenovirali umani e utilizza due componenti diversi per somministrate in due dosi nel processo di vaccinazione, fornendo così un'immunità più duratura. Sputnik V è approvato in 68 Paesi con una popolazione totale di oltre 3,4 miliardi di persone. Sputnik V è al secondo posto al mondo per numero di approvazioni ricevute dai regolatori governativi. L'efficacia del vaccino è del 97,6% sulla base dell'analisi dei dati su 3,8 milioni di russi vaccinati, dato superiore a quello precedentemente pubblicato dalla rivista medica The Lancet (91,6%), hanno riferito il Fondo russo per gli investimenti diretti e il Centro Gamaleya.

