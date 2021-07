https://it.sputniknews.com/20210708/parenti-vittime-covid-in-prima-udienza-chiesto-maxi-risarcimento-100-milioni-di-euro-12064721.html

Parenti vittime Covid, in prima udienza chiesto maxi risarcimento 100 milioni di euro

I familiari delle vittime del Covid-19 della prima ondata chiedono chiarezza su quanto avvenuto in quei drammatici mesi. Si poteva prevenire una pandemia che... 08.07.2021, Sputnik Italia

Iniziato a Roma con l’udienza preliminare il processo di 500 familiari delle vittime del Covid-19 di Bergamo e Brescia, nei confronti della Presidenza del Consiglio, del ministero della Salute e della Regione Lombardia.I familiari delle vittime accusano le istituzioni di non aver preparato un piano pandemico come chiedeva una decisione del parlamento europeo del 2013 e nel solco delle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dell’Ecdc, il Centro di controllo delle malattie infettive dell’Ue.Si fa notare che i medici inizialmente si sono trovati davanti alla difficile situazione di dover scegliere se salvare pazienti più giovani o più anziani o tra quelli con maggiori speranze di vita.Omertà politica?Secondo i familiari a livello politico vi è stata omertà su quanto avvenuto durante la prima cruenta fase della pandemia.Tra i familiari c’è chi ha visto morire nel giro di un mese tre persone del proprio nucleo familiare, come nonni, genitori o suoceri, oppure zii e zie.

coronavirus in italia