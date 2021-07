https://it.sputniknews.com/20210708/orban-avverte-leuropa-di-prepararsi-a-una-nuova-crisi-migratoria-12065613.html

Orban avverte l'Europa di prepararsi a una nuova crisi migratoria

La pandemia di coronavirus potrebbe presto essere sostituita da un'altra crisi in Europa poiché l'attuale situazione in Afghanistan rischia di riaccendere... 08.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-08T21:35+0200

2021-07-08T21:35+0200

2021-07-08T21:35+0200

Per Orban la questione migratoria interesserà sicuramente l'Ungheria e gli stati dei Balcani occidentali. Il presidente ungherese ha esortato l'Unione europea ad espandersi includendo i Balcani occidentali, inclusa la Serbia, poiché ciò renderebbe più stabile l'Europa centrale. Altrimenti, senza gli Stati balcanici, secondo lui il blocco rischia la stagnazione. Orban è in visita ufficiale in Serbia con il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto. All'inizio della giornata il diplomatico è stato premiato dal presidente serbo Aleksandar Vucic con l'Ordine della bandiera serba di prima classe per il suo contributo allo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi.

