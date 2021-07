https://it.sputniknews.com/20210708/negli-usa-donna-vince-1-milione--in-lotteria-riservata-ai-vaccinati-contro-il-covid-12061923.html

Negli Usa donna vince 1 milione $ in lotteria riservata ai vaccinati contro il Covid

Negli Usa donna vince 1 milione $ in lotteria riservata ai vaccinati contro il Covid

Heidi Russell, madre di quattro figli residente in Colorado, ha vinto 1 milione di dollari nella lotteria per i vaccinati contro il Covid-19. 08.07.2021, Sputnik Italia

A maggio il governatore dello Stato, il democratico Jared Polis, aveva annunciato una lotteria in cui cinque cittadini vaccinati contro il coronavirus avrebbero potuto vincere questa somma. I soldi provengono dai fondi federali stanziati al Colorado per incentivare la campagna di vaccinazione.Anche altri membri della famiglia si aspettano di poter spendere in modo utile una parte della vincita. Secondo la Russell, una delle sue figlie pianifica di usare parte dei soldi vinti per pagarsi l'università.Negli Usa sono stati registrati ufficialmente 34,6 milioni di casi di Covid, tra questi poco meno di 622mila è stato il numero delle vittime. Gli Stati Uniti sono il Paese con più casi e vittime del Covid nel mondo.

