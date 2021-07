https://it.sputniknews.com/20210708/ministro-degli-esteri-finlandese-mette-in-guardia-da-crisi-rifugiati-afghani-per-avanzata-talebani-12057212.html

Ministro degli Esteri finlandese mette in guardia da crisi rifugiati afghani per avanzata talebani

Ministro degli Esteri finlandese mette in guardia da crisi rifugiati afghani per avanzata talebani

Il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto, del Partito dei Verdi, ha avvertito che la rapida avanzata militare dei talebani in Afghanistan, potrebbe... 08.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-08T11:43+0200

2021-07-08T11:43+0200

2021-07-08T11:43+0200

finlandia

afghanistan

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/834/58/8345839_0:231:2993:1915_1920x0_80_0_0_0042828c693e513cb1299108219590a8.jpg

Nelle ultime settimane, i talebani* hanno conquistato dozzine di distretti in tutto il Paese, dalle aree rurali alle grandi città, tanto da aver già ottenuto il controllo di un terzo dell’intero territorio, mentre le forze statunitensi e della NATO continuano il loro ritiro dopo quasi 20 anni di presenza militare.Il ministro degli Esteri ha anche azzardato che la Turchia potrebbe diventare una via di transito chiave per i rifugiati che cercano di fuggire in Europa.In precedenza, gli Stati Uniti avevano annunciato di aver già ritirato il 90% delle proprie truppe dall'Afghanistan. Si prevede che il ritiro sarà completato entro la fine di agosto, poco prima della scadenza che l’amministrazione Biden aveva fissato in coincidenza del ventesimo anniversario dell’11 settembre.La diaspora afghana conta già milioni di persone che vivono al di fuori dei confini del paese, con il maggior numero di residenti in Iran e Pakistan, che si stima ospitino oltre 3 milioni di afgani. Esistono grandi comunità afgane in Germania, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti e Russia.L'Afghanistan è da diversi decenni il più grande paese di origine di rifugiati al mondo, scalzato al secondo posto dalla Siria solo negli ultimi anni.*I talebani sono un'organizzazione terroristica bandita in Russia

finlandia

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

finlandia, afghanistan, mondo