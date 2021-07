https://it.sputniknews.com/20210708/lituania-conferenza-stampa-premier-spagnolo-interrotta-per-su-24-risponde-ministero-difesa-russo-12060434.html

Lituania, conferenza stampa premier spagnolo "interrotta" per Su-24: risponde ministero Difesa russo

Lituania, conferenza stampa premier spagnolo "interrotta" per Su-24: risponde ministero Difesa russo

Il dicastero militare russo ha commentato la sospensione della conferenza stampa del premier spagnolo in Lituania nella base militare di Siauliai, dovuta al... 08.07.2021, Sputnik Italia

Due bombardieri Su-24 hanno effettuato un volo di addestramento pianificato sulle acque internazionali del Mar Baltico, senza violare i confini di altri Stati, ha affermato il ministero della Difesa russo.Si nota che il volo dei caccia russi è avvenuto in stretta conformità con le regole internazionali per l'uso dello spazio aereo, senza alcun sconfinamento negli altri Stati della regione.In precedenza il premier spagnolo Pedro Sanchez è stato costretto a interrompere la sua conferenza stampa congiunta con il presidente lituano Gitanas Nauseda in una base aerea della Nato in Lituania, poiché è scattato l'allarme e sono stati fatti decollare i caccia per monitorare i movimenti di un aereo militare russo.Un video dell'accaduto mostra i piloti che si precipitano sui jet parcheggiati proprio dietro Sanchez e Nauseda. La delegazione ha dovuto spostare rapidamente le bandiere e i leggii per aprire la strada a un caccia della NATO che si preparava a rullare per il decollo. Un portavoce del capo di stato maggiore dell'esercito lituano ha spiegato in seguito che i caccia spagnoli di stanza presso quella base aerea della NATO sono stati fatti decollare per monitorare un velivolo militare decollato dall'enclave russa di Kaliningrad senza la presentazione del corrispondente piano di volo.I voli dei caccia russi da e per l’enclave di Kaliningrad sono di routine, con i velivoli militari che si limitano sempre a sorvolare spazio aereo internazionale e nel pieno rispetto delle leggi internazionali, tengono a sottolineare le autorità di Mosca.

