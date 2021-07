https://it.sputniknews.com/20210708/lascia-il-mar-nero-la-nave-militare-britannica-che-aveva-sconfinato-nelle-acque-russe-12061595.html

Lascia il Mar Nero la nave militare britannica che aveva sconfinato nelle acque russe

Lascia il Mar Nero la nave militare britannica che aveva sconfinato nelle acque russe

Il cacciatorpediniere britannico Defender, che alla fine di giugno era sconfinato nelle acque russe a largo del Capo Fiolent in Crimea, si trovava già nello... 08.07.2021, Sputnik Italia

Secondo le ultime informazioni, la nave ha già raggiunto la base britannica al confine tra Mar Mediterraneo e Oceano Atlantico. Il 23 giugno scorso il cacciatorpediniere britannico Defender ha oltrepassato il confine russo vicino a Capo Fiolent in Crimea. La nave di frontiera russa, dopo ripetuti avvertimenti, ha sparato colpi d'avvertimento, così come il caccia Su-24M.Il ministero della Difesa e il governo del Regno Unito hanno affermato che la nave "ha effettuato un pacifico passaggio tra le acque territoriali dell'Ucraina e non c'è stato alcun colpo di avvertimento", ma la Marina russa stava conducendo "esercitazioni". Tuttavia un giornalista a bordo del cacciatorpediniere ha confermato che la nave ha deliberatamente sconfinato. Il presidente Vladimir Putin ha definito le azioni della Gran Bretagna una provocazione e una manifestazione di mancanza di rispetto per la scelta della Crimea. Allo stesso tempo si è detto convinto che se i marinai russi avessero affondato il cacciatorpediniere, non sarebbe scoppiata una guerra su larga scala, dal momento l'Occidente è consapevole che non ne sarebbe uscito vittorioso. Secondo il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov, se i colleghi non capiscono quali sono i confini della Russia, allora "possiamo bombardare". Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha osservato che nessuna opzione può essere esclusa quando si parla della difesa legittima dei confini nazionali.

