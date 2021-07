https://it.sputniknews.com/20210708/intervento-record-ad-avellino-rimossi-3-tumori-da-3-organi-12062890.html

Intervento record ad Avellino, rimossi 3 tumori da 3 organi

Intervento record ad Avellino, rimossi 3 tumori da 3 organi

08.07.2021

L’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino opera un uomo di 65 anni invaso da più tumori e gliene asportano 3 da 3 organi vitali contemporaneamente.Tre gli urologi che hanno condotto la delicata operazione, perfettamente riuscita, con il supporto di un anestesista.Al paziente è stato evitato lo stress di una tripla operazione, e garantito un recupero più rapido al pari di una medesima garanzia di riuscita dell’intervento di asportazione.

