Flotta russa monitora nave della Marina militare Usa "Yuma" nel Mar Nero

La Sesta Flotta degli Stati Uniti ha dichiarato all'inizio della giornata che la sua nave da trasporto rapido "USNS Yuma" era stata inviata nel Mar Nero. 08.07.2021, Sputnik Italia

La flotta russa del Mar Nero sta monitorando la nave della Marina degli Stati Uniti "Yuma", che è entrata nel Mar Nero, ha comunicato oggi il Centro di comando della difesa nazionale. Il 23 giugno il ministero della Difesa russo ha dichiarato che il cacciatorpediniere Defender della Marina reale britannica era entrato nelle acque territoriali della Russia vicino a Capo Fiolent in Crimea. La flotta russa del Mar Nero e le forze di sicurezza del confine hanno dovuto sparare colpi di avvertimento per far allontanare il cacciatorpediniere britannico dalle acque territoriali.

