"Finiamo la più lunga guerra dell'America": entro 31 agosto via truppe Usa da Afghanistan - Biden

Il presidente statunitense Joe Biden ha dichiarato oggi che il ritiro completo dei militari americani dall'Afghanistan si concluderà il 31 agosto, poco meno di due settimane prima della scadenza dell'11 settembre inizialmente proposta dalla sua amministrazione.Proponendo un aggiornamento sulle procedure del ritiro statunitense, Biden ha informato l'opinione pubblica che l'esercito americano ha "raggiunto" i suoi obiettivi in Afghanistan, sottolineando che il continuo sostegno degli Stati Uniti al popolo afghano "durerà"."Stiamo ponendo fine alla guerra più lunga d'America", ha sottolineato, aggiungendo inoltre che non ha intenzione di "mandare un'altra generazione di americani in guerra in Afghanistan senza alcuna ragionevole aspettativa di ottenere un risultato diverso. Gli Stati Uniti non possono permettersi di rimanere ancorati a scelte politiche create in risposta ad un mondo di vent'anni fa"."Altamente improbabile" presa del potere dei talebani* Alla domanda sul futuro governo dell'Afghanistan, Biden ha sottolineato ai giornalisti che è "altamente improbabile" che i talebani* possano prendersi il Paese, nonostante il movimento islamista sembra essere "al suo massimo" dal 2001.In seguito ha affermato che alla fine spetta al popolo afghano determinare "che governo vuole", in quanto nessun Paese straniero ha mai unificato l'Afghanistan. Gli Usa non abbandonano l'AfghanistanBiden ha anche colto l'occasione per dichiarare che il ritiro non indica necessariamente che gli Stati Uniti stanno abbandonando l'Afghanistan, ma continueranno di fatto a fornire assistenza umanitaria e di sicurezza."Abbiamo fornito armi avanzate e continueremo ad elargire finanziamenti ed equipaggiamenti", ha affermato il presidente. "Continueremo a fornire assistenza civile e umanitaria, inclusa la discussione dei diritti delle donne e delle ragazze". Nel corso della giornata di oggi il premier britannico Boris Johnson, intervenendo in Parlamento, aveva affermato che sta proseguendo il ritiro del contingente britannico dall'Afghanistan, evidenziando come sarebbe continuato il sostegno di Londra a Kabul anche dopo il ritiro delle truppe.In precedenza oggi i talebani hanno ribadito l'impegno a non usare l'Afghanistan per attaccare altri Paesi.* Organizzazioni terroristiche bandite in Russia e molti altri Paesi

