Elezioni sindaco di Roma, secondo i sondaggi vince Michetti del centrodestra su Gualtieri

Il Partito Democratico avrà fatto la scelta giusta candidando l’ex ministro all’Economia Roberto Gualtieri come sindaco di Roma, o rischia di bruciarlo politicamente?Ebbene un nuovo sondaggio politico legato alle amministrative di Roma, e riportato da Fanpage, vede Enrico Michetti candidato del centrodestra vincere con il 38% dei favori, secondo Gualtieri con il 25%, quindi Virginia Raggi che se ne esce dalla scena politica con onore al 20% e Carlo Calenda che rimedia il 12% perdendo la scommessa personale e la sfida contro l’ex partito di appartenenza (il Pd).Al ballottaggioQuindi al ballottaggio si contenderebbero la poltrona più alta del Campidoglio Michetti e Gualtieri.Michetti vince anche contro Calenda in un ipotetico ballottaggio tra i due candidati, con il primo che prende il 52,4% e il secondo che va al 47,6%.La questione per il Pd, è che il candidato che hanno calato dall’alto vincerebbe solo contro Virginia Raggi che a Roma non vuole più nessuno. Perché se Calenda dovesse andare al ballottaggio contro Gualtieri, il primo vincerebbe con il 52,4% e il secondo perderebbe con 45,2%.Nessuna speranza per la candidata del Movimento 5 Stelle allo sfascio, perderebbe il ballottaggio contro tutti gli altri candidati. Raggi, però, potrà fare la consigliera comunale.

