Divorzio Gates, Bill potrebbe estromettere Melinda dalla loro fondazione

Divorzio Gates, Bill potrebbe estromettere Melinda dalla loro fondazione

A maggio Bill Gates e sua moglie Melinda hanno annunciato via Twitter di separarsi dopo 27 anni di matrimonio

Mark Suzman, amministratore delegato (CEO) della Bill & Melinda Gates Foundation, ha annunciato un piano di emergenza "per garantire la continuità del lavoro della fondazione". L'annuncio arriva circa due mesi dopo che l'imprenditore multimiliardario Bill Gates e sua moglie Melinda hanno annunciato il divorzio, impegnandosi, tuttavia, a continuare a lavorare insieme alla loro fondazione di beneficenza. In uno scenario del genere, Bill Gates rimarrebbe al controllo e, in sostanza, estrometterebbe la sua ex moglie dalla fondazione. Melinda, da parte sua, sempre secondo Suzman avrebbe ricevuto "risorse personali" dal suo ex marito per il proprio lavoro filantropico, qualcosa di "completamente separato dalla dotazione della fondazione". L'amministratore delegato ha anche annunciato che la coppia aveva impegnato 15 miliardi di dollari per la dotazione della fondazione, oltre al piano di emergenza in caso di rottura. Gli sviluppi seguono la decisione di Warren Buffett, uno dei maggiori investitori della fondazione, che si è dimesso dal suo ruolo di fiduciario a giugno senza specificare il motivo per cui aveva deciso di andarsene. Bill e Melinda Gates hanno annunciato il 3 maggio che si stavano separando dopo 27 anni di matrimonio. Secondo i rapporti, a chiedere il divorzio è stata Melinda, apparentemente sostenendo nei documenti del tribunale che il matrimonio era "irrimediabilmente compromesso". Non è chiaro cosa abbia causato la loro separazione, visto che i coniugi hanno rilasciato dichiarazioni gemelle, limitandosi a dire di non credere più di "poter crescere insieme come coppia".

