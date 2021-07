https://it.sputniknews.com/20210708/di-maio-sostiene-il-dialogo-con-cina-e-russia-12065160.html

Di Maio sostiene il dialogo con Cina e Russia

Di Maio sostiene il dialogo con Cina e Russia

Il titolare della Farnesina riconosce la diversità con Cina e Russia, ma al contempo anche la necessità di dialogare. 08.07.2021, Sputnik Italia

luigi di maio

politica internazionale

diplomazia internazionale

italia

cina

russia

Intervenendo alla conferenza dello Iai "Italy, Europe and The World: Revival and Transition", il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, pur rimarcando "differenze di valori" con Russia e Cina, si è espresso a favore del dialogo con Mosca e Pechino, così come con tutti i principali attori sulla scena politica internazionale.Secondo il titolare della Farnesina il dialogo deve indurre Mosca e Pechino a focalizzarsi sulle questioni dove gli interessi convergono, nel contesto di "coordinamento con i nostri partner europei, atlantici e del G7. Penso in particolare a cambiamento climatico, crescita economica sostenibile, transizione energetica, soluzione delle crisi regionali".In precedenza il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aveva affermato che nonostante le oggettive difficoltà le relazioni tra Russia e Italia, così come con Germania e Francia, sono positive.

Andrea DI MAIO SE FAI COSÌ I TUOI PADRONI AMERIKANI TI SCULACCIANO 5

Irina Derefko Ma vada a farsi fottere!! Inutile idiota!!! 3

italia

cina

russia

