https://it.sputniknews.com/20210708/crescono-le-vendite-di-visori-per-la-realta-virtuale-12053223.html

Crescono le vendite di visori per la realtà virtuale

Crescono le vendite di visori per la realtà virtuale

Nel corso del 2021 è aumentata la domanda dei visori per la realtà virtuale, in particolare nel settore dei consumatori, creando previsioni per i prossimi anni... 08.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-08T19:36+0200

2021-07-08T19:36+0200

2021-07-08T19:36+0200

tecnologia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/869/75/8697529_0:109:1920:1189_1920x0_80_0_0_d1e6826399af67c442c4798740984ac6.jpg

Nei primi tre mesi del 2021 è stato registrato un aumento della richiesta per gli headset della realtà virtuale che registrano un +52,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il dato è stato reso pubblico da IDC.La maggioranza dei dispositivi richiesti (82,7%) sono della tipologia standalone che non necessitano di un collegamento PC, in forte aumento rispetto al 50,5% del primo trimestre 2020.Mentre negli anni precedenti i consumatori preferivano soluzioni di collegamento ad un Pc, ora l'evoluzione tecnologica e la potenza di elaborazione dei SoC mobile hanno permesso di far arrivare gli standalone ad un livello elevato nell'esperienza d'uso.Previsioni positive per i prossimi anniIDC stima per il settore una crescita annua pari al 41,4% e per il 2021 le previsioni sono di un aumento nel numero di headset VR venduti che sarà pari al 28,9% rispetto al dato del 2020, con una forte presenza della categoria consumer a trainare la domanda.La domanda generata dai consumer è legata al calo nei prezzi (prodotti più accessibili) e un più ampio raggio di applicazioni ed utilizzi (principalmente gaming e fitness). Tra i produttori i 2/3 delle vendite registrate appartengono a Oculus che ha così conquistato la principale quota di mercato nel trimestre del 2021.

https://it.sputniknews.com/20210502/facebook-acquisisce-downpour-interactive-sviluppatore-di-giochi-di-realta-virtuale-10492579.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tecnologia