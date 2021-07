https://it.sputniknews.com/20210708/conferenza-stampa-in-base-nato-lituana-interrotta-per-allarme-caccia-russo-12062109.html

Conferenza stampa in base NATO lituana interrotta per allarme caccia russo - Video

Conferenza stampa in base NATO lituana interrotta per allarme caccia russo - Video

La conferenza stampa dei leader di Spagna e Lituania è stata urgentemente interrotta quando è stato annunciato un allarme presso la base aerea della NATO a... 08.07.2021, Sputnik Italia

Durante il discorso del presidente lituano Gitanas Nauseda i piloti si sono precipitati nell'hangar per andare ad intercettare un aereo russo sul Baltico.Quando i caccia spagnoli sono decollati, la conferenza stampa è ripresa. I leader di Lituania Gitanas Nauseda e Spagna Pedro Sanchez hanno guardato la partenza dei caccia.Un portavoce del capo di stato maggiore dell'esercito lituano ha spiegato in seguito che i caccia spagnoli di stanza presso quella base aerea della NATO si sono dovuti levare in volo per monitorare un velivolo militare decollato dall'enclave russa di Kaliningrad senza presentare un piano di volo. I voli dei caccia russi da e per l’enclave di Kaliningrad sono di routine, con i velivoli militari che si limitano sempre a sorvolare spazio aereo internazionale e nel pieno rispetto delle leggi internazionali, tengono a sottolineare le autorità di Mosca.

janveer ma si può essere piu deficienti di così? l'unico caccia era dietro il palchetto della conferenza.. ahaahhhahhahh 1

Black Bird teatrino da due soldi .... comunque quando la Russia colpirà non ve ne accorgerete nemmeno ... vedrete solo il bagliore e poi nulla ! 0

