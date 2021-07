https://it.sputniknews.com/20210708/condizioni-di-papa-francesco-lieve-stato-febbrile-ieri-sera-12059812.html

Condizioni di papa Francesco: lieve stato febbrile ieri sera

Condizioni di papa Francesco: lieve stato febbrile ieri sera

Solo un po' di febbre per papa Francesco ancora ricoverato in ospedale dopo l'operazione al colon programmata, ma vissuta con assoluto riserbo. Le sue... 08.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-08T13:05+0200

2021-07-08T13:05+0200

2021-07-08T13:05+0200

papa francesco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/10228397_0:146:3127:1904_1920x0_80_0_0_69cbae76956c88d648bccc73f040c7b3.jpg

Giornata tranquilla per papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico. La sala stampa vaticana riferisce che “in serata (7 luglio, ndr) ha manifestato un episodio febbrile” il Papa, ma si è alimentato ed ha camminato in autonomia.Giovedì mattina 8 luglio, papa Francesco è stato “sottoposto agli esami di routine, microbiologici e ad una tac torace-addome, risultata negativa”, si legge ancora nel bollettino quotidiano della Santa Sede.“Il Santo Padre prosegue le cure programmate e l’alimentazione per via orale”, si legge ancora.Un pensiero ai bambini oncologiciPapa Francesco ha espresso la sua vicinanza ai piccoli pazienti presenti nel vicino reparto di Oncologia pediatrica e Neurochirurgia infantile “facendo loro giungere il Suo affettuoso saluto”.Inoltre Papa Bergoglio non fa mancare le sue preghiere agli ammalati, stando vicino in particolare “ai più bisognosi di cure”.Operazione al colonSua santità è stato operato al colon al Policlinico Gemelli per dei diverticoli, che hanno però costretto i chirurghi ad asportargli una porzione di intestino.Papa Francesco, che a parte la sciatalgia non ha manifestato altri problemi di salute di recente, è entrato in ospedale in modo molto riservato e così sta conducendo la sua degenza nella stessa camera d’ospedale al decimo piano che fu riservata a papa Giovanni Paolo II santo, durante le sue degenze ospedaliere.Sono previsti 7 giorni di degenza per Bergoglio.

Gaetano Mantione Covid 19 fategli la punturina 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

papa francesco