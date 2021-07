https://it.sputniknews.com/20210708/cina-scienziati-propongono-di-lanciare-razzi-per-prevenire-impatti-di-asteroidi-con-la-terra-12065894.html

Cina, scienziati propongono di lanciare razzi per prevenire impatti di asteroidi con la Terra

Cina, scienziati propongono di lanciare razzi per prevenire impatti di asteroidi con la Terra

Lo sforzo è rivolto all'asteroide Bennu, 492 m di diametro, che passerà entro 7,5 milioni di chilometri dall'orbita terrestre tra il 2175 e il 2199.

In una ricerca appena pubblicata, gli esperti del National Space Science Center cinese hanno proposto di lanciare una flotta di razzi nello spazio per simulare la deviazione di un asteroide dalla Terra. Secondo i modelli cinesi, l'impatto simultaneo di 23 missili 'Long March 5' (CZ-5) da 23.900 tonnellate potrebbe portare l'asteroide Bennu circa 9.000 km fuori rotta. Questo corrisponde a 1,4 volte il raggio della Terra e potrebbe significare la differenza per l'asteroide tra proseguire la sua rotta oppure schiantarsi sul pianeta con risultati catastrofici. E sarebbe necessaria una quantità significativa di energia cinetica per deviare un asteroide come Bennu fuori dal suo corso originale. Sebbene le esplosioni nucleari possano sembrare la scelta logica per una tale missione, questa strategia rischierebbe di disintegrare il bersaglio in più parti, che potrebbero poi scontrarsi con la Terra.Gli scienziati, tuttavia, affermano che la loro proposta "rende possibile deviare grandi asteroidi simili a Bennu con una tecnica senza nucleare con un tempo di lancio di 10 anni". L'approccio del team cinese prevede che numerosi razzi colpiscano la superficie di Bennu contemporaneamente, dopo aver viaggiato per tre anni dalla Terra per raggiungere l'asteroide. Non staccandosi dallo stadio superiore del razzo, ogni nave "deflettore", chiamata "impattatore cinetico assemblato", sarebbe più efficace, portando più massa da sostenere sull'impatto. Secondo la ricerca, il razzo Long March 5 avrebbe bisogno solo di piccole modifiche per essere riproposto per una missione di deflessione di asteroidi, come l'inclusione di propulsori di manovra. Secondo i media, il razzo Long March 5 è lo stesso che ha effettuato un rientro incontrollato nell'atmosfera terrestre nel maggio di quest'anno. Alla fine, l'astronave indisciplinata si disintegrò in sicurezza sull'Oceano Indiano, senza causare danni.

