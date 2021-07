https://it.sputniknews.com/20210708/casa-bianca-avverte-se-mosca-non-fa-nulla-agiremo-noi-contro-hacker-in-russia-12066022.html

Casa Bianca avverte: se Mosca non fa nulla agiremo noi contro hacker in Russia

Casa Bianca avverte: se Mosca non fa nulla agiremo noi contro hacker in Russia

Gli Stati Uniti intendono agire contro gli hacker, che secondo Washington si trovano in Russia, se le autorità russe non sono intenzionate a farlo per contro...

"Comunichiamo ad alto livello con le autorità russe, con i colleghi. Continuiamo a inviare un segnale chiaro: se il governo russo non può o non vuole agire contro i criminali localizzati in Russia, agiremo noi", ha affermato la Psaki. Secondo Bloomberg, gli hacker hanno attaccato almeno 20 aziende che forniscono servizi IT alle piccole e medie imprese. Dietro questa attività c'è presumibilmente il gruppo di hacker REvil, ritenuto di avere legami con la Federazione Russa. Biden ha detto sabato di non essere sicuro che la Russia fosse dietro il recente attacco informatico. L'FBI ha già avviato un'indagine sull'attacco degli hacker.L'Occidente ha ripetutamente accusato la Russia di interferire negli affari interni e di attacchi informatici. La Russia ha respinto tutte le accuse, sostenendo che i Paesi occidentali non argomentano le accuse con prove. Mosca ha anche affermato di essere disposta a dialogare sulla sicurezza informatica.

Helix HH ecco il solito vittismismo made in usa, ma andate a cagare casa bianca chi cazzo lo ha inventato internet e lo ha reso cosi' per profitti milionari sputtanando tutto, WWW mi piaci tu l'ha inventato uno dei vostri..interne si poteva pensare in un altro modo ma che senso avrebbe avuto se non ci si facevano i denari per impadronirsi del mondo! 5

Don Camillo Gli americani credono ancora alla befana. E'ovvio che le autorità russe non faranno nulla contro gli hackers russi, perche essi sono agli ordini delle autorità russe. 😁 4

