Boris Johnson: "Non è mai un momento perfetto per ritirare le forze dall'Afghanistan"

Boris Johnson: "Non è mai un momento perfetto per ritirare le forze dall'Afghanistan"

A inizio settimana, i media britannici hanno riferito che una unità dello Special Air Service (SAS), delle forze speciali dell'esercito britannico, rimarrà in...

Il primo ministro, Boris Johnson, ha detto ai deputati che tutte le truppe britanniche stanno tornando nel Regno Unito dal paese dell'Asia meridionale, aggiungendo che la maggior parte del personale è già stato ritirato.Il primo ministro ha affermato che il Regno Unito non ha sottovalutato la sfida della missione NATO in Afghanistan e si è impegnato proseguire sulla strada del sostegno a Kabul anche dopo il ritiro delle truppe.Il capo di stato maggiore della Difesa britannico, Nick Carter, ha avvertito che è "plausibile" che il ritiro delle forze internazionali dall'Afghanistan possa comportare un significativo deterioramento della situazione.Questi ha sostenuto che "se ciò dovesse accadere, immagino che i talebani* controllerebbero parte del paese", aggiungendo, "ma, ovviamente, non controllerebbero tutto il paese".In precedenza il Telegraph aveva citato un anonimo ex militare dello Special Air Service (SAS) secondo il quale un piccolo numero di forze speciali britanniche rimarrà in Afghanistan anche dopo il ritiro del contingente internazionale dal paese.L'ex militare ha affermato che le truppe SAS avrebbero "fornito addestramento alle unità afgane e si sarebbero schierate con loro sul terreno come consiglieri", aggiungendo che non esiste "un tempo determinato" entro il quale le forze speciali britanniche continueranno ad avere gli stivali sul suolo dell’Afghanistan.Ritiro delle truppe statunitensi dall'AfghanistanA inizio settimana, il Comando centrale (CENTCOM), a sua volta, ha annunciato che il ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan è ora completo al 90%, aggiungendo che l'esercito americano ha consegnato circa 17.074 parti di equipaggiamento all'Agenzia logistica di difesa per la disposizione.L'amministrazione Biden aveva inizialmente promesso di completare il ritiro delle truppe entro l'11 settembre, il giorno del 20° anniversario degli attacchi terroristici dell'11 settembre.A fine giugno i media statunitensi hanno riferito che gli Stati Uniti potrebbero terminare il rimpatrio in pochi giorni, ma che potrebbero lasciare fino a 1.000 soldati da usare come forze di sicurezza per l'ambasciata americana e l'aeroporto della città. Gli Stati Uniti avevano circa 2.500 soldati in Afghanistan quando il processo di ritiro è iniziato l’1 maggio.*Talebani sono un gruppo terroristico bannato in Russia e altri Paesi

aidenzio I talebani li avete creati voi usa e gb li avete armati, finanziati,usati, BUFFONI adenzio 0

Irina Derefko La perfezione, non è di questo mondo. 0

afghanistan

