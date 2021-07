https://it.sputniknews.com/20210708/bomba-centro-impiego-di-avellino-arrestati-in-due-12056275.html

Bomba centro impiego di Avellino, arrestati in due

Bomba centro impiego di Avellino, arrestati in due

Collocarono una bomba ad Avellino per intimidire il governo centrale che stava applicando misure di contenimento contro il coronavirus, oggi sono stati... 08.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-08T09:28+0200

2021-07-08T09:28+0200

2021-07-08T09:28+0200

carabinieri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/11201349_0:170:3337:2047_1920x0_80_0_0_243282724f821f896b5e8d6ed7582a23.jpg

Nel maggio del 2020, a pochi giorni dalle riaperture dopo il lockdown collocarono un ordigno esplosivo presso il Centro per l’impiego di Avellino. Questa mattina all’alba i carabinieri di Avellino e del Ros hanno arrestato due simpatizzanti dei “Movimenti spontanei popolari”, sono Ubaldo Pelosi di 51 anni e Carmine Bassetti di anni 48, entrambi accusati di avere progettato, costruito e fatto esplodere la bomba che provocò forti danni alla struttura pubblica.La bomba fu collocata per contestare i provvedimenti anti-Covid che in quel periodo vennero presi a livello di governo centrale e regionale. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, condannò il fatto e si recò sul posto.I due sono quindi accusati di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, oltre a detenzione e porto in luogo pubblico di esplosivi.Gli antefattiI due risultano essere tra i firmatari di una iniziativa del predetto movimento locale che aveva come finalità denunciare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per “attentato contro la costituzione dello Stato, abuso d’ufficio e violenza privata”. Denuncia fatta in relazione appunto alle misure di contenimento messe in atto dal governo per arginare la pandemia di coronavirus e firmata il 30 aprile 2020.I carabinieri hanno appurato che i due avevano pianificato anche un’altra azione violenta che però non hanno mai concretizzato.Le indagini sono coordinate dalla Procura distrettuale antimafia e antiterrorismo di Napoli.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

carabinieri