https://it.sputniknews.com/20210708/authority-su-medicinali-gb-riconosce-silenziosamente-possibili-danni-cardiaci-di-pfizer-e-moderna-12060089.html

Authority su medicinali Gb riconosce "silenziosamente" possibili danni cardiaci di Pfizer e Moderna

Authority su medicinali Gb riconosce "silenziosamente" possibili danni cardiaci di Pfizer e Moderna

Il servizio sanitario nazionale del Regno Unito (NHS) ha annunciato alla fine di giugno che oltre 45 milioni di britannici avevano ricevuto almeno una dose di... 08.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-08T13:51+0200

2021-07-08T13:51+0200

2021-07-08T13:51+0200

coronavirus nel mondo

regno unito

vaccino

salute

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/10243777_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_2fcbc56df685ecaf066f622afb354b60.jpg

I dirigenti della sanità britannica hanno fatto capire con discrezione che i vaccini Pfizer e Moderna possono provocare problemi cardiaci, secondo MailOnline. Nell'articolo si osserva che l'organismo di vigilanza sui medicinali aveva aggiornato le sue informazioni sulla sicurezza per accettare la condizione sul possibile effetto collaterale di entrambi i vaccini, senza tuttavia rilasciare una dichiarazione ufficiale. Tuttavia, sono stati confermati diversi casi di problemi cardiaci tra i vaccinati, con l'infiammazione del muscolo cardiaco definitivamente elencata come potenziale effetto collaterale dall'MHRA la scorsa settimana. Secondo i dati raccolti dall'authority, al 23 giugno 60 casi di miocardite e 42 casi di pericardite erano stati rilevati tra i soggetti vaccinati con Pfizer con 30 milioni di dosi somministrate. Allo stesso tempo alla vaccinazione con Moderna tra gli adulti sono seguiti 5 casi di miocardite e 2 di pericardite su 900mila dosi. "Abbiamo esaminato attentamente le segnalazioni di sospette reazioni avverse che coinvolgono tipi di infiammazione cardiaca noti come miocardite e pericardite e abbiamo concluso che i vaccini anti-Covid realizzati da Pfizer/BioNTech e Moderna possono essere collegati a un piccolo aumento del rischio di queste condizioni molto rare". Allo stesso tempo i vaccini adenovirali Johnson&Johnson e AstraZeneca non hanno dimostrato di aumentare il rischio di miocardite o pericardite, ma non vengono proposti agli under 40 dal momento che è considerato più alto il rischio di coagulazione anomala del sangue come effetto collaterale.

https://it.sputniknews.com/20210626/covid-fda-mette-in-guardia-su-rare-infiammazioni-cardiache-dovute-ai-vaccini-pfizer-e-moderna--11902476.html

lbr triste :( 0

Gaetano Mantione Segni di processi tipo Norimberga 0

2

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, regno unito, vaccino, salute