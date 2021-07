https://it.sputniknews.com/20210707/xiaomi-colloca-2-tranche-di-eurobond-per-12-miliardi-di-dollari---fonte-12054652.html

Xiaomi colloca 2 tranche di Eurobond per 1,2 miliardi di dollari - fonte

Xiaomi colloca 2 tranche di Eurobond per 1,2 miliardi di dollari - fonte

Il colosso tecnologico cinese Xiaomi colloca due tranche di eurobbligazioni del volume complessivo di 1,2 miliardi di dollari, ha affermato a Sputnik una fonte... 07.07.2021, Sputnik Italia

In particolare la società intende collocare gli Eurobond classici a 10 anni per 800 milioni di dollari e i Bond "verdi" a 30 anni per 400 milioni di dollari.Il 6 luglio la società ha tenuto una serie di colloqui telefonici con investitori dedicata al collocamento delle eurobbligazioni.Gli organizzatori dell'affare sono Goldman Sachs, Credit Suisse, J.P. Morgan, China International Capital Corporation, CLSA, Morgan Stanley, Citigroup, HSBC, Bank of China, China Construction Bank (Asia), ICBC International e AMTD.Xiaomi è una società cinese fondata nel 2010 che si occupa di fabbricazione di smartphone, tablet, nonché dispositivi "smart" per la casa. La sua IPO a luglio 2018 alla borsa di Hong Kong è diventata la più grande nel settore tecnologico dopo l'IPO del 2014 del gigante cinese dell'e-commerce Alibaba.

economia