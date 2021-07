https://it.sputniknews.com/20210707/usa-lanciata-la-prima-carta-di-credito-visa-con-cashback-in-bitcoin-12052468.html

USA, lanciata la prima carta di credito Visa con cashback in Bitcoin

USA, lanciata la prima carta di credito Visa con cashback in Bitcoin

Nella fase iniziale questo bancomat innovativo sarà disponibile per i clienti statunitensi che riceveranno le loro prime tessere a fine luglio. 07.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-07T21:34+0200

2021-07-07T21:34+0200

2021-07-07T21:34+0200

economia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/788/16/7881645_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_fb514c0047ca6216117f90d9146a8b6b.jpg

La società BlockFi, che presta servizi nel settore di criptovalute, insieme al servizio di pagamenti Visa, ha lanciato la prima carta con il cashback in Bitcoin, riporta la rivista Forbes. Secondo quanto affermato dal direttore generale di BlockFi Zac Prince, si prevede che i clienti nella lista di attesa per l'emissione delle carte le ottengano più o meno a fine luglio.I bonus per i clientiI possessori della carta BlockFi's Visa Rewards riceveranno un cashback dell'1,5% per ogni acquisto, mentre il rimborso aumenterà al 2% per ogni dollaro speso oltre i 50.000 dollari all'anno. I nuovi clienti riceveranno il 3,5% di cashback nei primi 90 giorni o fino a quando l'importo dei loro Bitcoin raggiungerà 100 dollari.

https://it.sputniknews.com/20210614/musk-accettera-bitcoin-se-usera-piu-energia-pulita-ed-ecco-il-rialzo-dell11-11729138.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, mondo