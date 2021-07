https://it.sputniknews.com/20210707/usa-e-russia-preparano-un-vertice-sulla-stabilita-strategica-12054903.html

USA e Russia preparano un vertice sulla stabilità strategica

L'ambasciatore della Russia negli USA Anatoly Antonov ha annunciato in un'intervista al canale tv Bloomberg che nelle prossime settimane in Europa si terranno... 07.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-07T23:16+0200

politica

mondo

"Tra qualche settimana, in Europa si terrà un round di consultazioni tra alti funzionari degli Stati Uniti e della Russia su questa problematica", ha detto.Si prevede che la riunione si svolgerà come un turno di consultazioni "di fissaggio" che seguono gli accordi tra i presidenti dei due paesi sul riavvio del dialogo sulla stabilità strategica.Le parti non hanno reso noto chi farà parte delle delegazioni, date precise e il luogo dell'evento.Il 16 giugno a Ginevra si è svolto il primo incontro tra i presidenti di Russia e Stati Uniti a distanza di quasi tre anni dall'ultimo vertice tra i leader dei due Paesi ad Helsinki, con Trump alla Casa Bianca e Putin al Cremlino.Come ampiamente pronosticato prima dell'incontro, non c'è stata alcuna svolta significativa nelle relazioni tra Mosca e Washington, in alcune questioni le divergenze sono rimaste, tuttavia entrambi i leader hanno giudicato sostanzialmente positivi e costruttivi i colloqui.

