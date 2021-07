https://it.sputniknews.com/20210707/un-principe-saudita-sotto-inchiesta-in-francia-per-presunta-riduzione-in-schiavitu-delle-domestiche-12041555.html

Un principe saudita sotto inchiesta in Francia per presunta riduzione in schiavitù delle domestiche

Un principe saudita sotto inchiesta in Francia per presunta riduzione in schiavitù delle domestiche

I pubblici ministeri in Francia stanno esaminando le accuse secondo cui un principe saudita, cui identità non è stata resa nota, avrebbe tenuto sette... 07.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-07T15:51+0200

2021-07-07T15:51+0200

2021-07-07T15:51+0200

arabia saudita

francia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/714/76/7147682_0:216:2304:1512_1920x0_80_0_0_068336e812e1efc8e97b457f9f8416e3.jpg

Secondo il rapporto pubblicato dal quotidiano britannico Daily Mail, che cita l'ufficio del procuratore di Nanterre, l'indagine sulla tratta di esseri umani sarebbe stata avviata dopo che le presunte vittime, donne di età compresa tra 38 e 51 anni, per lo più filippine, avevano presentato accuse di schiavitù moderna nell'ottobre 2019.Secondo l'articolo il principe e la sua famiglia si recherebbero regolarmente in Francia durante i mesi estivi e porterebbero con sé i servitori. La presunta schiavitù avrebbe avuto luogo in una non meglio identificata residenza nei pressi di Parigi negli anni 2008, 2013 e 2015.Secondo quanto riferito, il personale sarebbe stato costretto a rendersi disponibile 24 ore su 24, dormire sul pavimento, mangiare i pochi avanzi e venire sottoposto a diversi tipi di punizioni e umiliazioni, il tutto per un compenso di 300 euro al mese.Le testimonianze delle donne sarebbero state ascoltate qualche settimana fa dai pubblici ministeri, ma il principe indagato deve ancora essere interrogato perché al momento non si trova in Francia.Ad oggi, non è chiaro se il principe abbia l'immunità diplomatica, nel qual caso le autorità non sarebbero probabilmente in grado di arrestarlo o sporgere denuncia.

arabia saudita

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

arabia saudita, francia, mondo