https://it.sputniknews.com/20210707/ue-pronta-a-dare-una-mano-alla-lituania-assediata-dai-migranti-12054437.html

UE pronta a dare una mano alla Lituania alle prese con i rifugiati bielorussi

UE pronta a dare una mano alla Lituania alle prese con i rifugiati bielorussi

L'Unione Europea si è detta disposta a fornire assistenza, anche finanziaria, alla Lettonia nel caso di necessità nel contesto dell'afflusso dei migranti... 07.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-07T22:20+0200

2021-07-07T22:20+0200

2021-07-07T22:21+0200

politica

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/785/56/7855689_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_f25662eaa4bcf7522526d8ecdeb8260c.jpg

Il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko ha dichiarato che la Repubblica non tratterrà più i migranti clandestini che si dirigono verso l'UE a causa delle sanzioni occidentali, siccome non ha "né soldi, né forze". Il capo di stato bielorusso ha dichiarato in seguito che Minsk non è contraria alle trattative sulla questione della lotta alla migrazione illegale ed è pronta a discuterne i dettagli. Lo ha riferito il giornale SB.Belarus Segodnya."L'Unione Europea respinge categoricamente i tentativi di sfruttare persone per gli obiettivi politici", ha detto il portavoce della Commissione Europea, commentando le ultime affermazioni di Lukashenko.Negli ultimi giorni la Lituania constata il brusco aumento dei migranti clandestini fermati al confine con la Bielorussia. Lo scorso 2 luglio il paese membro dell'Unione Europea aveva dichiarato una situazione di emergenza per l'afflusso di migranti clandestini dalla Bielorussia, che non fa parte dell'Unione."UE è pronta a supportare la Lituania. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) hanno già avviato i lavori sul posto. Nel caso di necessità siamo pronti a fornire ulteriore sostegno pratico e finanziario", ha aggiunto il portavoce.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica, mondo