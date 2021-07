https://it.sputniknews.com/20210707/ue-commissione-rivede-al-rialzo-le-stime-di-crescita-del-pil-italiano-5-nel-2021-12047164.html

Ue, commissione rivede al rialzo le stime di crescita del Pil italiano: +5% nel 2021

Il dato sulle previsioni di crescita è stato anticipato ieri dal governatore della Banca d'Italia durante l'assemblea di Abi. 07.07.2021, Sputnik Italia

Il PIl dell'Italia crescerà del 5% nel 2021 e del 4,4% nel 2022. E' questa la stima della Commissione Europea che rivede al rialzo le sue previsioni sulla ripresa economica italiana, dopo il crollo dell'8,9% dovuto alla pandemia. I dati sull'economia italiana sono contenuti nelle previsioni estive dell'esecutivo europeo, che indicano una crescita per l'intera area euro del 4,8% nel 2021 e del 4,5% nel 2022. L'Italia, quindi, crescerebbe due decimali in più della media dell'eurozona. Rispetto alle precedenti valutazioni, c'è quasi un punto in più di crescita. Le stime del 12 maggio indicavano un incremento del Pil di 4,2% nel 2021. Le previsioni rispetto al 2022, invece, restano stabili al 4,4%. Si tratta della revisione al rialzo più alta degli ultimi dieci anni, in linea con l'aumento record di fiducia delle aziende negli ultimi mesi, fa sapere il commissario europeo Paolo Gentiloni. Il dato sulla crescita dell'Italia era stato anticipato dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, durante l'assemblea Abi. Visco ha sottolineato che la ripresa è stata possibile grazie alla campagna di vaccinazione e che permetterà di recuperare oltre la metà della caduta del prodotto registrata nel 2020. Il prossimo 16 luglio saranno pubblicate le stime della Banca d'Italia

