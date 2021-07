https://it.sputniknews.com/20210707/ucraina-un-uomo-apre-il-fuoco-contro-i-poliziotti-a-kiev-12046397.html

Ucraina, un uomo apre il fuoco contro i poliziotti a Kiev

Dai primi resoconti si apprende che l'uomo era ubriaco e ha aperto il fuoco contro gli agenti con il suo fucile da caccia a pallini, ferendo due persone. 07.07.2021, Sputnik Italia

Un uomo ha aperto il fuoco, ferendo due agenti di polizia nella capitale ucraina di Kiev. Secondo le autorità, un agente è rimasto ferito alla mano, mentre un altro uomo, un civile, ha riportato una ferita alla testa.Si ritiene che il sospettato sia ancora nel suo appartamento, mentre la polizia ha transennato l'area vicino all'incidente.Secondo quanto riferito dal canale televisivo, il movente dell'aggressione sarebbe una sentenza di tribunale relativa ad un immobile di proprietà del'uomo. "Qualcuno stava presumibilmente cercando di portargli via l'appartamento", si apprende "Ha chiamato la polizia e ha detto che c'era una minaccia alla sua vita, e ha iniziato a sparare da un finestra", ha detto un corrispondente.L'emittente è riuscita a contattare telefonicamente il sospettato, che sembrerebbe barricato in casaNella capitale è stata avviata un'operazione speciale di polizia per arrestare l'aggressore. Le vittime stanno ricevendo le cure necessarie.

