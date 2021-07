https://it.sputniknews.com/20210707/trump-fa-causa-a-facebook-twitter-e-google-per-il-bando-dai-social-12053995.html

Trump fa causa a Facebook, Twitter e Google per il bando dai social

Trump fa causa a Facebook, Twitter e Google per il bando dai social

Chiede che i suoi account vengano ripristinati dopo il bando deciso in seguito alle violenze al Congresso americano. 07.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-07T20:56+0200

2021-07-07T20:56+0200

2021-07-07T20:56+0200

donald trump

twitter

facebook

google

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/01/9963838_1:0:1366:768_1920x0_80_0_0_584f9babae534d8559f62941ec5e5d9b.png

L’ex presidente americano Donald Trump ha annunciato che farà causa a Twitter, Facebook e Google per essere stato bandito dalle loro piattaforme.La decisione da parte delle tre società era stata presa dopo i post controversi e provocatori sui presunti brogli elettorali dopo le presidenziali e i messaggi che hanno poi portato all’assalto al Congresso il 6 gennaio scorso. La class actionTrump ha annunciato che intende avviare una vera e propria class action contro i tre Ceo Sundar Pichai, Mark Zuckerberg e Jack Dorsey davanti al tribunale federale della Florida. I legali del miliardario chiederanno anche che il provvedimento di ripristino degli account sia immediato. La causa sarà intentata tramite l'America First Policy Institute, l'organizzazione no profit che vuole attaccare anche i media americani e gli esponenti del governo.Dalla cancellazione a GettrDopo essere stato messo al bando da Facebook, Twitter e gli altri principali social media, in seguito alla sua condotta post-elettorale e l'assalto al Congresso, il presidente Trump ha tentato rilanciare il suo pensiero e i suoi seguaci tramite un blog, ma senza successo.E pochi giorni fa è stato fatto un altro tentativo su Gettr, social media creato da Guo Wengui, sponsor di Steve Bannon e miliardario cinese in esilio. La piattaforma si è trasformata in pochi giorni nel nuovo spazio per i sostenitori del Make America Great Again. Il social, però, è stato subito hackerato.

https://it.sputniknews.com/20210705/gettr-la-piattaforma-social-creata-dallex-portavoce-di-trump-hackerata-il-giorno-del-lancio-12015464.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

donald trump, twitter, facebook, google