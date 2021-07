https://it.sputniknews.com/20210707/svezia-stefan-lofven-rieletto-primo-ministro-a-due-settimane-dalle-dimissioni-12051431.html

Svezia, Stefan Lofven rieletto primo ministro a due settimane dalle dimissioni

Lofven era stato il primo capo del governo svedese nella storia a ricevere un voto di sfiducia dal parlamento di Stoccolma. 07.07.2021, Sputnik Italia

Il leader dei socialdemocratici svedesi, Stefan Lofven, è stato rieletto primo ministro del paese in un voto parlamentare. Lo riferisce Radio Sweden.La sua candidatura è stata sostenuta da 116 parlamentari, a fronte di 173 contrari.Lunedì Lofven aveva annunciato di aver accettato di avanzare la sua candidatura per la carica, dopo che un altro candidato si era tirato indietro per mancanza di sostegno.Chi è Stefan LofvenLofven, leader del Partito socialdemocratico svedese, è stato primo ministro del Paese dal 2014 al 2021. Lo scorso 21 giugno, il parlamento svedese ha votato per destituirlo in uno storico voto di sfiducia nel corso di un voto su una legge relativa al controllo degli affitti sugli alloggi. Una settimana dopo, Lofven aveva annunciato le sue dimissioni.

