https://it.sputniknews.com/20210707/sospetto-spionaggio-console-estone-dichiarato-persona-non-grata-ha-48-ore-per-lasciare-la-russia-12051036.html

Sospetto spionaggio, console estone dichiarato "persona non grata": ha 48 ore per lasciare la Russia

Ieri il diplomatico era stato arrestato "in flagrante" dagli agenti del servizio federale di sicurezza russo. 07.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-07T16:11+0200

estonia

russia

mondo

Mart Latte, console estone a San Pietroburgo, è stato dichiarato persona non grata dal Ministero degli Esteri di Mosca, dopo essere stato accusato di aver tentato di ottenere informazioni riservate da un cittadino russo.Lyatt sarà ora costretto a lasciare il territorio della Federazione Russa entro le prossime 48 ore.Il dicastero ha inoltre precisato di essere in possesso di "prove inconfutabili delle attività illegali del diplomatico estone".Ieri gli agenti del servizio di sicurezza federale russo (FSB) avevano arrestato Latte in flagrante nell'atto di ricevere materiale secretato da un cittadino russo.Il ministero degli Esteri estone ha definito la detenzione di Lyatte una "messa in scena" e una provocazione.

Irina Derefko Non prima di avergli dato una bella scarica di legnate e, al quel traditore, buttatelo in cella per 10 anni. 1

1

estonia

russia

estonia, russia, mondo