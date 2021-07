https://it.sputniknews.com/20210707/sicilia-ordinanza-anti-no-vax-i-lavoratori-che-rifiutano-il-vaccino-potranno-essere-trasferiti-12052814.html

Sicilia, ordinanza anti-no vax: i lavoratori che rifiutano il vaccino potranno essere trasferiti

Sicilia, ordinanza anti-no vax: i lavoratori che rifiutano il vaccino potranno essere trasferiti

Con una nuova ordinanza in vigore da domani fino all'8 settembre, il governo regionale dà il via alla "Campagna di vaccinazione di prossimità", per vaccinare a... 07.07.2021, Sputnik Italia

07.07.2021

2021-07-07T20:26+0200

2021-07-07T20:26+0200

Il governo siciliano articola un nuovo piano di intensificazione della campagna di vaccinazione, per allineare la regione all'obiettivo dell'80% di immunizzati del piano nazionale vaccini, alla luce della diffusione della variante Delta. Una nuova ordinanza firmata oggi dal presidente Nello Musumeci, in vigore da domani 8 luglio fino all'1 settembre dà il via alla "Campagna di vaccinazione di prossimità", un provvedimento che inaugura un piano di vaccinazione a tappeto, in particolare per raggiungere i lavoratori più a contatto con il pubblico che ancora non sono stati immunizzati. Tra le principali novità introdotte dall'ordinanza compaiono: Censimento del personale non ancora vaccinatoLe aziende sanitarie provinciali dovranno eseguire una ricognizione completa e aggiornata per censire chi i lavoratori che non si sono sottoposti ancora a vaccinazione. Le categorie su cui si svolgerà l'indagine sono: Vaccinazioni nei luoghi turisticiLe Asp potranno dare la possibilità agli operatori turistici di sottoscrivere convenzioni per realizzare punti vaccinali all'interno della propria struttura ricettiva, anche in modalità drive in. Oltre a questo, il provvedimento prevede il rafforzamento delle Guardie mediche turistiche. Le spere saranno interamente a carico del sistema sanitario regionale. Il termine previsto è per il 5 settembre. Vaccinazioni sul posto di lavoro Sarà possibile, su richiesta, essere vaccinati direttamente sul posto di lavoro, attraverso l'accordo tra le Asp e l'Associazione italiana ospedalità privata, o attraverso appositi accordi con le organizzazioni datoriali rappresentative.Potenziamento dei punti vaccinali comunaliIl provvedimento, infine, prevede il potenziamento dei presidi vaccinali, in particolare quelli che hanno registrato una minore adesione. Le aziende sanitarie riassegneranno il personale già aderente all'attività vaccinale (medici delle Usca in sovrannumero, medici di medicina generale, odontoiatri, farmacisti, biologi, ecc) presso strutture mobili o presidi territoriali già esistenti.Le vaccinazioni in SiciliaIn Sicilia sono state somministrate 4.047.190 dosi di vaccino contro il Covid-19 su un totale di 4.602.111 ricevute. Il rapporto di efficienza della campagna vaccinale regionale si attesta a 87,9% in base ai dati Aifa aggiornati al 7 luglio 2021.

Andrea SI VIOLA LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA. L' ILLEGALITÀ HA IL POTERE IN ITALIA. CHI GOVERNA STATO E REGIONI É DA BUTTARE GIÙ. SONO DEI BANDITI. 5

Irina Derefko Denunziate la regione!!! 0

