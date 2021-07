https://it.sputniknews.com/20210707/si-riparte-con-milano-unica-12047435.html

Riparte anche Rho Fiera, dopo uno stop di 16 mesi, ad esclusione di una parziale apertura a settembre 2020, riparte in grande stile. Con una fiera professionale delle eccellenze di tessuti, dove di solito non si vede la folla di visitatori. Ma questa volta se ne vedono tanti. Così tanti che si sono create le code da 100 metri per il ristorante (solo uno), e lunghe code anche ai bar. Così che i camerieri pregano di pranzare solo in venti minuti o meno. Caldo, ma almeno la Lauretana offre l’acqua in abbondanza. Aumentano gli espositori, sia italiani che stranieri. Tutte in crescita le presenze di espositori provenienti dai maggiori distretti tessili italiani: 34 da Prato, 31 da Biella e Vercelli, 30 da Como, 24 da Varese, 17 da Bergamo, 15 da Milano e 13 da Modena, mentre le presenze straniere sono guidate da: 12 portoghesi, 7 francesi e 7 inglesi. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti: Alessandro Barberis Canonico, Presidente di Milano Unica, Luca Palermo, AD Fiera Milano Spa, Claudia D’Arpizio, Partner di Bain & Company, Carlo Capasa, Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, Marino Vago, Presidente di Sistema Moda Italia, e in videoconferenza Renzo Rosso, Delegato di Confindustria per Eccellenza, Bellezza e Gusto dei Marchi Italiani, e On. Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico.Il Presidente di Milano Unica ha ricordato l’importanza della salvaguardia dell’unicità e della integrità della filiera Tessile-Moda per la ripartenza del Made in Italy e ha rivolto un ringraziamento al Ministro Giancarlo Giorgetti per i provvedimenti presi dal Governo a sostegno del Tessile.“Questa edizione in presenza è particolarmente importante per il messaggio di fiducia che viene dato all’intero comparto, ancora alle prese con le difficoltà, che si protraggono da oltre un anno, derivanti dal sostanziale arresto dei rapporti commerciali con i più importanti mercati internazionali. Va ricordato che prima della pandemia il 60% dei buyer arrivava dall’estero. Le difficoltà nei viaggi soprattutto da Cina, Usa e Gran Bretagna non hanno scoraggiato i nostri espositori che hanno dato un importante segnale di unità e partecipazione” ha detto Alessandro Barberis Canonico, Presidente di Milano Unica. Claudia D’Arpizio, Partner di Bain & Company, ha presentato uno studio sull’andamento del settore moda, soprattutto lusso e premium. Nel 2019 questo settore valeva quasi 300 miliardi euro, e ha avuto contrazioni del 24 %, crollando a 218 miliardi. Ma già adesso si vedono i segni positivi. La gente inizia comprare i capi di moda, i brand hanno smaltito lo stock accumulato, e quindi anche il comparto tessile dovrebbe avere una crescita a V. E ovviamente ora le parole chiavi sono digitalizzazione, sostenibilità, riciclo. Il ministro Giorgetti, che è appena tornato da Ekaterinburg, dove ha partecipato alla fiera Innoprom, ha ribadito che “Almeno un terzo delle aziende di settore moda hanno grossi problemi” e “il governo cerca di tamponare i danni causati da covid”.

