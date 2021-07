https://it.sputniknews.com/20210707/russia-sconosciuto-sequestra-tre-persone-in-una-filiale-siberiana-di-sberbank-12042565.html

Russia, sconosciuto sequestra tre persone in una filiale siberiana di Sberbank

Secondo i servizi di emergenza, circa 50 persone sono state evacuate dall'edificio all'interno del quale si trova la filiale bancaria 07.07.2021, Sputnik Italia

russia

mondo

Tre persone sono state prese in ostaggio questa mattina da una persona non identificata in un ufficio di Sberbank nella città siberiana di Tyumen, in Russia, hanno riferito i servizi di emergenza a Sputnik questa mattina.La polizia ha avviato trattative con l'autore del sequestro: "Secondo i dati preliminari, il sequestro è avvenuto in una filiale di Sberbank al primo piano di un edificio di cinque piani a Tyumen. Tre dipendenti sono tenuti in ostaggio", ha detto il portavoce dei servizi di emergenza.L'uomo ha affermato di avere un "oggetto pericoloso" nella sua borsa e ha chiesto soldi, ha chiarito la polizia, che ha poi effettuato un blitz, riuscendo ad arrestare il malvivente.Circa 50 persone sono state evacuate dall'edificio residenziale dove è avvenuto il sequestro.

russia

russia, mondo